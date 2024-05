Blitz di Ultima Generazione a Roma | vernice sulle vetrine dei negozi di lusso in via dei Condotti

(Di giovedì 16 maggio 2024), 16 maggio 2024 – Bulgari, Armani, Prada, ma anche Yves Saint Laurent e Cartier.attacca ancora. Questa volta nel cuore della città capitolina, più precisamente nella via dello shopping di. Ilè stato effettuato questa mattina, intorno alle 11. Gli eco-attivisti hanno lanciatoarancione imbrattando ledeididi via dei. Gli ambientalisti sono stati aggrediti e insultati dai passanti, poi sono stati bloccati dalle forze dell’ordine. Gli agenti di polizia locale hanno interrotto l'azione e fermato 13 persone, che sono state accompagnate negli uffici di via della Greca per gli accertamenti di rito.

(Adnkronos) – blitz ambientalista di ' Ultima generazione ' in due diversi negozi di via del Corso. Gli attivisti hanno imbrattato con vernice arancione quattro vetrine alle quali si sono poi appiccicati con la colla. Sul posto sono intervenuti gli ...

(Adnkronos) – blitz ambientalista di ' Ultima generazione ' in due diversi negozi di via del Corso. Gli attivisti hanno imbrattato con vernice arancione quattro vetrine alle quali si sono poi appiccicati con la colla. Sul posto sono intervenuti gli ...

Bari, fisioterapista ucciso: le immagini dell'arresto del presunto assassino - Bari, fisioterapista ucciso: le immagini dell'arresto del presunto assassino - Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Bari hanno arrestato il presunto autore dell’omicidio del fisioterapista Mauro Di Giacomo, ucciso la sera del 18 dicembre scorso nel quartiere Poggiof ...

Roma, gli attivisti di Ultima Generazione imbrattano i negozi di via Condotti - Roma, gli attivisti di ultima Generazione imbrattano i negozi di via Condotti - blitz di ultima generazione a Roma. A entrare in azione imbrattando le vetrine di alcuni negozi di lusso con vernice arancione, una decine di attivisti. Gli ambientalisti sono stati aggrediti e insult ...

Roma, Ultima Generazione imbratta i negozi di lusso in via Condotti - Roma, ultima Generazione imbratta i negozi di lusso in via Condotti - Giovedì mattina, alle 11, in via Condotti, una decina di attivisti aderenti alla campagna Fondo Riparazione, divisa in più gruppi, ha imbrattato diversi negozi di lusso con vernice arancione. Gli ...