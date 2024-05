Blacks L’attacco è spuntato - gara 5 è di Livorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) Akern72Faenza 59 AKERN: Buca, Bargnesi 4, Fratto 6, Williams 4, Fantoni 7, Vicenzin nei, Tozzi 14, Ricci 17, Madeo ne, Saccaggi 2, Allinei 10, Lucarelli 8. All.: AndreazzaFAENZA: Galassi, Papa 6, Poletti 9, Siberna 8, Vico 10, Naccari ne, Poggi 9, Ballarin ne, Petrucci 3, Pastore 3, Begarin 11. All.: Garelli Arbitri: Di Franco - Nonna Note. Parziali: 20-16; 41-26; 58-46. Tiri da 2:: 13/28, Faenza: 11/25. Tiri da 3:: 10/32, Faenza: 6/29. Tiri liberi:: 16/23, Faenza: 19/26. Rimbalzi:: 41, Faenza: 37 Usciti per falli: Fantoni, Poggi e Papa Si chiude ala stagione dei. Il cuore questa volta non basta per espugnare il campo della ...

Basket: I Blacks perdono gara 5 a Livorno - Basket: I Blacks perdono gara 5 a livorno - Se in difesa i Blacks reggono molto bene l’urto, in attacco non hanno continuità e l’akern ne approfitta. Ricci a suon di triple prende per mano i toscani, ma è Williams a firmare il 41-26 ...

Serie B - La Libertas Livorno conquista la semifinale: battuta a Faenza a Gara 5 - Serie B - La Libertas livorno conquista la semifinale: battuta a Faenza a Gara 5 - I Blacks Faenza non riescono ad aggiudicarsi la quinta gara della serie play off con la Libertas livorno e a conquistare la semifinale. La squadra esce comunque dal campo tra gli applausi dei ...

Blacks nella bolgia di Livorno per l’impresa. Garelli: "Loro forti, ma conterà la testa" - Blacks nella bolgia di livorno per l’impresa. Garelli: "Loro forti, ma conterà la testa" - Alle 20.45, al PalaMacchia, gara5 della sfida playoff ora in parità. La pressione sarà principalmente sulle spalle dei padroni di casa ...