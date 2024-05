Bioshock 4 o Mafia 4 - uno dei franchise più grandi di 2K verrà annunciato alla Summer Game Fest 2024

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 16 maggio 2024) 2K rivelerà il nuovo capitolo di uno dei suoi “piùed amati” durante la, evento che ricordiamo essere in programma nella giornata di venerdì 7 giugno. Si tratta di4 o4? Precisiamo come almeno per il momento Take-Two Interactive non ha condiviso alcun tipo di suggerimento su quale possa essere questoal centro dell’annuncio, ma è importante tenere mente che 2K ha confermato in precedenza di essere al lavoro sui nuovi capitoli di. VGC ha ricordato inoltre che Hangar 13 ha confermato l’anno scorso che un nuovo giocoè in fase di sviluppo, precisando però che mancavano ancora “alcuni anni” al rilascio. ...