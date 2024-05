Bianco | Napoli - Conte e Pioli due grandi allenatori

(Di giovedì 16 maggio 2024) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Gianluigi, allenatore. Di seguito le sue dichiarazioni: “è stato mio allenatore a Sassuolo e posso dire di lui che è una persona seria e onesta. Poi, se entriamo nello specifico, le competenze sono immense e in questi anni ha dimostrato tanto partendo dal basso. Per esperienza personale vi dico che quando sono stato con lui, preparava le partite in base alle caratteristiche dell’avversario. Non si adattava agli altri, ma capiva dove gli altri potevano metterci in difficoltà prendendo le dovute precauzioni. Senza tralasciare il gioco e con lui ho giocato in tutti i moduli.è molto preparato e si adatta molto bene anche ai giocatori che va ad allenare, non si fossilizza su un modulo. Ilha un pubblico eccezionale ...

Polemiche al fischio finale di Modena -Bari, sfida valevole per la 31ª giornata del campionati di Serie B. Per la cronaca la gara si è conclusa sul risultato di 1-1. L’associazione stampa modenese in una nota ha criticato l’allenatore del Modena ...

Le voci di Conte prossimo al Napoli si fanno più insistenti. Le due parti stanno trattando per trovare un’intesa economica. Per Franco Leonetti, giornalista di Radio Bianconera il tecnico leccese è vicinissimo alla società azzurra. Antonio Conte ...

BERNARDINI, 6° in Italia tra i tecnici più longevi in un club - BERNARDINI, 6° in Italia tra i tecnici più longevi in un club - Partendo da un'analisi della fine dei cicli di Pioli e Allegri, rispettivamente con Milan e Juventus, il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica degli allenatori con più stagioni consecutive ...

Mignani sfida Pirlo: "Samp in forma, ma i playoff sono un'altra storia" - Mignani sfida Pirlo: "Samp in forma, ma i playoff sono un'altra storia" - Le parole dell'allenatore rosanero alla vigilia del primo turno dei playoff di Serie B contro i blucerchiati in un Barbera tutto esaurito ...

BERNARDINI, 6° in Italia tra gli allenatori più longevi in un club - BERNARDINI, 6° in Italia tra gli allenatori più longevi in un club - Partendo da un'analisi della fine dei cicli di Pioli e Allegri, rispettivamente con Milan e Juventus, il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica degli allenatori con più stagioni consecutive ...