Bergamo presenta il piano di gestione locale del sito Unesco | si parla anche del parking Fara

Il Fenerbahce ha un piano per perdere di proposito la Supercoppa di Turchia contro il Galatasaray : nove giocatori in campo e tre fingeranno un infortunio per chiudere anzitempo la partita.Continua a leggere

Turetta, in un file si era appuntato come legare Giulia - Turetta, in un file si era appuntato come legare Giulia - Filippo Turetta si era appuntato in un file sul computer - cancellato ma poi recuperato dagli esperti informatici - "come legare Giulia, con il nastro adesivo mani, caviglie, ginocchia e anche come ta ...

Piano per qualità Aria di Milano. Consulcesi: “Puntare al raggiungimento degli obiettivi UE 2030 senza più deroghe” - piano per qualità Aria di Milano. Consulcesi: “Puntare al raggiungimento degli obiettivi UE 2030 senza più deroghe” - Questo il commento dei legali Consulcesi, il network europeo promotore dell’azione collettiva “Aria Pulita”, al nuovo piano Milano Futura Ora. Dal capoluogo lombardo e non solo, continuano a giungere ...

La conferma di Baccin e le parole di Maicon: Inter, Bento in pole. Ma c’è un piano B - La conferma di Baccin e le parole di Maicon: Inter, Bento in pole. Ma c’è un piano B - Il club nerazzurro da tempo segue il portiere brasiliano. Operazione non semplice per i costi, ma c'è un piano B ...