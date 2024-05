Bento | Inter? Hanno chiesto di me - felice! Ma manca una cosa

(Di giovedì 16 maggio 2024)ha parlato nuovamente del suo futuro e lo ha fatto al termine di una partita. Il portiere brasiliano risponde alle domande sull’. NO PROPOSTE ?, al termine della partita persa dall’Athletico Paranaense contro il Danubio, si esprime sull’esse dell’nei suoi confronti a Espn: «Sono speculazioni. Loro (l’solo, nonfatto una proposta ufficiale. Sonoche loro facciano il mio nome. È il risultato del mio lavoro e della mia prestazione qui all’Atletico. Se faranno una proposta, allora vediamo. È di incontrarci con la società e i miei agenti affinché, se deve accadere, sia nel migliore dei modi per tutti». Proprio ieri, il vicedirettore sportivo Dario Baccin, aveva ...

