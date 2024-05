(Di giovedì 16 maggio 2024) Presentato oggi l'evento che si svolgerà il prossimo 25 e 26 maggio. Padre Fortunato: “Un evento storico”. Tra gli artisti presenti sabato Renato Zero, Al Bano, Orietta Berti, Lino Banfi e Matteo Garrone. Monologo del premio Oscar in piazza San Pietro domenica dopo la messa

La giornata mondiale dei bambini organizzata dal Vaticano si concluderà domenica 26 maggio in piazza San Pietro con la messa presieduta da Papa Francesco e un monologo di Roberto Benigni dopo il Regina Caeli. Si tratta di un evento senza precedenti.

Con il Papa per fare festa - Con il Papa per fare festa - Al termine dell’incontro un monologo di Roberto benigni. «Sarà una sorpresa anche per noi», spiega padre Enzo Fortunato, coordinatore della prima giornata mondiale dei Bambini a Roma il 25 e il 26 ...

Benigni alla Giornata mondiale dei bambini del Papa. All’Olimpico Francesco con 70mila bimbi - benigni alla giornata mondiale dei bambini del Papa. All’Olimpico Francesco con 70mila bimbi - Domenica 26 maggio, in piazza San Pietro, la messa presieduta dal Papa sarà preceduta dall’ingresso di alcuni bambini in abiti tradizionali e, dopo la recita dell’Angelus, Roberto benigni darà vita a ...

Giornata Mondiale dei Bambini: il Papa batte il calcio d’inizio, c’è anche Buffon - giornata Mondiale dei Bambini: il Papa batte il calcio d’inizio, c’è anche Buffon - Papa Francesco batterà, insieme a Roberto benigni, il simbolico calcio d'inizio della giornata Mondiale dei Bambini. Presente anche Buffon ...