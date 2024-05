Benevento in fiore al via con 70 espositori in Villa Comunale

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ tutto pronto per la settima edizione di “in”, la suggestiva kermesse del giardinaggio e della botanica, in programma dal 17 al 19 maggio nell’altrettanto suggestivo scenario verde delladel capoluogo. Il programma della manifestazione, presentato in mattinata presso Palazzo Paolo V parla di un suo progressivo affermarsi sullo scenario non solo regionale: glisaranno 70 e sono stati previsti due spazi nuovi, uno dedicato alla presentazione di due libri ed un altro dedicato alla dieta mediterranea. “in” si appresta dunque a conquistare nuovi traguardi con un buon riscontro di movimento economico per gli operatori e gli. Adriana Francesca organizzatrice ...

