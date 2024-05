Beatrice Belcuore - carabiniera suicida Un collega | Umiliati in caserm - privazioni senza senso

(Di giovedì 16 maggio 2024) Una tragedia che continua a far discutere, quella della giovanemortaa soli 24 anni. La giovane si è sparata con la propria pistola d’ordinanza lo scorso 22 aprile e proprio in queste ore, un allievo della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze ha voluto inviare una lettera all’associazione sindacale dei carabinieri Unarma per raccontare di aver vissuto anche sulla sua pelle “immobilità, carenza di sonno e di svago,insensate”. L’allievo, che ha preferito rimanere anonimo, ha inviato il testo nel giorno in cui la stessa Unarma ha depositato un esposto alla procura di Firenze allegando la lettera dei genitori della 25enne. “L’undicesimo corso della Scuola Marescialli – si legge nel testo – è sempre stato denominato un ‘corso esperimento’: così ...

