Bce - debiti più alti del pre-Covi - conti più vulnerabili

(Di giovedì 16 maggio 2024) "Le rigide condizioni finanziarienuano a mettere alla prova la resilienza di famiglie, imprese e governidell'area euro", e anche se il rapporto debito/Pil di famiglie e imprese è sceso sotto i livelli pre-pandemia, il debito sovrano si stabilizzerà invece "su livelli più elevati, rendendo le finanze pubbliche piùagli shock avversi": lo scrive la Bce nell'analisi sulla stabilità finanziaria. "In futuro i costi del servizio del debito potrebbero ancora aumentare in tutti i settori, poiché le passività in scadenzanueranno a rivalutarsi a tassi di interesse significativamente più elevati", prosegue.

