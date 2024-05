(Di giovedì 16 maggio 2024), 16 maggio 2024 – Si porta sul 2-0, il Cosmocare CUS, neldei-out per lain serie C: al PalaCus, nonostante una prestazione con luci ed ombre, gli universitari hanno infatti vinto meritatamentedue della sfida con SynergyValdarno ed hanno davanti il primo match point per la salvezza, domenica sul campo di San Giovanni Valdarno. LA CRONACA – L’avvio non è dei migliori per il Cosmocare, che subisce un 2-10 iniziale ad opera dei più motivati valdarnesi, ma il CUSriesce a recuperare (9-10), terminando il primo quarto sul 16-18, con una tripla a testa di Fiorindi e Spagnolli e 5 punti di Carpitelli e Quarta. Ilparziale vede gli ospiti ancora avanti, ma gli ...

Pisa, 9 maggio 2024 – Dopo aver superato al primo turno CMC Carrara in quattro gare, il Cosmocare CUS Pisa inizia, sabato in casa contro Synergy Valdarno, il secondo turno dei play-out per la permanenza in serie C. Molto più tranquilla del mese ...

Pisa , 12 maggio 2024 – Vento in poppa per il Cosmocare CUS Pisa , in avvio del secondo turno dei play-out per la permanenza in serie C: al PalaCus, nonostante una prestazione con molte ombre in attacco, legate anche alla difficoltà ad affrontare la ...

Basket, va al CUS Pisa anche gara-2 del secondo turno dei play-out per la permanenza in C - Basket, va al CUS pisa anche gara-2 del secondo turno dei play-out per la permanenza in C - pisa, 16 maggio 2024 – Si porta sul 2-0, il Cosmocare CUS pisa, nel secondo turno dei play-out per la permanenza in serie C: al PalaCus, nonostante una prestazione con luci ed ombre, gli universitari ...

Premio allo studio Dreucci di Pisa - Premio allo studio Dreucci di pisa - Lo Studio Dreucci di pisa vince il primo posto per il secondo anno consecutivo nei "100 Best in Class" nella sezione Valore economico e sviluppo del business, premiato da Forbes e The European House - ...

Meteo Pisa: oggi pioggia e schiarite, Venerdì 17 poco nuvoloso, Sabato 18 sereno - Meteo pisa: oggi pioggia e schiarite, Venerdì 17 poco nuvoloso, Sabato 18 sereno - Previsioni meteo per il 16/05/2024, pisa. Giornata caratterizzata da piovaschi intermittenti, temperatura minima di 14°C e massima di 18°C ...