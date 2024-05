Basket serie B | una gara 3 soffertissima nell’ultimo quarto - dopo due tempi dominati Ferrar - che rischio | avanti di 24 passa in volata

(Di giovedì 16 maggio 2024)78 gardonese 75: Bellini ne, Romondia 6, Cattani ne, Drigo 10, Kuvekalovic 14, Sankaré 2, Porfilio, Yarbanga 8, Guerra 2, Cecchetti 14, Ballabio 15, Marchini 7. All. Benedetto. GARDONESE: Morigi ne, Markus 7, Davico 38, Poli, Dalcò 3, Grasso ne, Motta 11, Olivieri, Basso 8, Graziano 3, Airaghi 5. All. Perucchetti. Parziali: 31-13; 47-35; 64-53. E’ semifinale playoff raggiunta per, ma che sofferenza:anche di 24 lunghezze, i biancazzurri fanno ‘harakiri’e un clamoroso Davico (autore di 38 punti) ha la tripla dell’overtime sulla sirena, sputata per fortuna dia dal ferro. Alla Bondi Arena si è rischiato lo psicodramma,che la truppa ...

