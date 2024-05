Basket Divisione regionale 1 | mancano due giornate alla fine L’International a Faenza per il derby La Grifo cerca il blitz a Castenaso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Dopo le sonfitte dell’ultimo turno, le squadre imolesi tornano in campo nel weekend. Lasarà in campo domani alle 21 acontro Omega, mentre sabato alle 20,30giocherà acontro la Raggisolaris Academy.duedella stagione regolare: l’Easy Car International aspetta almeno un’altra vittoria per garantirsi la salvezza mentre ladeve tenere i due punti di margine sull’ultima posizione per provare a giocarsi la salvezza ai playout. Nell’ultimo turno laè stata sconfitta sul campo della capolista Argenta 73-83 dopo un match in cui gli imolesi hanno retto per i primi due quarti senza l’infortunato Signorini, ma con Carbone ...