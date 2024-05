Basket 3×3 femminile - l’Italia cede al debutto nel Preolimpico contro l’Olanda Le azzurre provano a rialzarsi contro Israele

(Di giovedì 16 maggio 2024) Inizia con una sconfitta il cammino dell’Ital3×3 sulla strada verso Parigi 2024! Lecedono alper 9-13 nella prima partita del girone D del torneoin svolgimento a Debrecen (Ungheria), pagando un avvio di match complicato senza più riuscire ad impensierire le avversarie. Tra poco la compagine del Belpaese ritornerà in campo, chiudendo la fase a gironi sabato 18 maggio alle 20:45l’Ungheria. 4 punti di Rae Lin D’Alie e 2 equamente divisi tra Chiara Consolini e Sara Madera, con un solo punto messo a referto da Laura Spreafico. Per le Orange, invece, 7 punti di Driessen e 5 punti di Boonstra. Partita subito difficile per la Nazionale tricolore, con ...

9-12 Le azzurre ci credono fin in fondo! 8-12 Boonstra in allontanamento: altro punto guadagnato dalle olandesi! 8-11 Tap-in di Driessen per il +3 Olanda! 8-10 REVERSE DI D'ALIE: LE azzurre ACCORCIANO! 7-10 ...

Le azzurre ritorneranno in campo intorno alle 21:10 contro Israele , dove proveranno a reagire dopo il ko contro le olandesi. Finisce qui: l'Italia cede 9-13 all'Olanda ed inizia con una sconfitta il ...

20:25 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE per Italia-Olanda , ma OA Sport vi terrà in compagnia anche più tardi con la DIRETTA LIVE di Italia- Israele . Grazie mille a tutti e buon proseguimento di serata, un ...

