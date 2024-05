Baseball | San Marino si impone in gara-1 contro Bologna nell’anticipo di Serie A

(Di giovedì 16 maggio 2024) Si apre con una vittoria netta di Sanil lungo weekend dedicato allaA 2024 di. Gli uomini di Bindi si sono infatti imposti sui Campioni d’Italia della UnipolSai per 8-2, dominando il match in lungo e in largo. Partono davvero a razzo i padroni di casa che, sul campo di Serravalle, mettono il turbo portando a casa sei punti nei primi due attacchi. In grande spolvero Tromp, autore di un fuoricampo che ha preceduto poi una valida da 2 RBI di Alvarez. Nel secondo turno è invece Batista a svuotare le basi piene grazie a un doppio profondo che porta il tabellino sul 6-0. La superiorità di Sansi palesa anche nel terzo inning con il triplo di Pieternella. Sarà solo nel quarto round che gli emiliani batteranno un colpo, accorciando le distanze con una base su ball concessa a Helder. Ma le distanze ...

Secondo trittico stagionale per il San Marino Baseball , che da stasera ospita il Bbc Spirulina Becagli, una delle due grossetane inserite nel girone A. Si gioca alle 20, con gara 2 e gara3 in programma domani alle 15 e alle 20. La squadra maremmana ...

vincono le tre big nel venerdì dedicato alla Serie A 2024 di Baseball . In occasione delle rispettive gare-1 Parma , San Marino e UnipolSai Bologna non hanno tradito le aspettative, imponendosi rispettivamente su Macerata, BSc Grosseto e BBC ...

Regna l’equilibrio nel raggruppamento A valido per la Serie A 2024 di Baseball . Al momento infatti Parma , San Marino e Fortitudo Bologna viaggiano con sette vittorie e due sconfitte, garantendo come sempre un grande spettacolo. Parma clima nello ...

Un weekend ricco di eventi per lo sport sammarinese - Un weekend ricco di eventi per lo sport sammarinese - San marino “capitale sportiva” per il weekend di metà maggio. Numerosi gli eventi in programma all'ombra del Monte Titano in questo fine settimana: ...

Serie A baseball, il calendario del ritorno del Parma Clima - Serie A baseball, il calendario del ritorno del Parma Clima - La Commissione Organizzazione Gare della Fibs ha comunicato alle società il calendario del girone di ritorno del Girone A del campionato di baseball. Ecco date e orari. 1a giornata Parma Clima – Bbc G ...

C’è Bologna-San Marino, sfida ad alta quota - C’è Bologna-San marino, sfida ad alta quota - Si comincia stasera al Serravalle, domani al Falchi (primo lancio di Alessandro Grimaudo), sabato di nuovo sul diamante ai piedi del Titano. Il girone A offre anche Parma-Big Mat Grosseto e Bbc Grosse ...