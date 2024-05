Bari-Ternana per non affondare Calcio serie B | andata playout

(Di giovedì 16 maggio 2024) Nel doppio confronto ildovrà fare un gol in più della. Altrimenti sarebbeC. Si comincia stasera al “San Nicola”. Dire che è solo un pallone che rotola con ventidue persone ad inseguirlo, una a fischiare e due con delle bandiere in mano sarebbe la cosa più logica, anzi l’unica cosa logica. Ma ilsfugge alla logica e diventa confronto tra due storie gloriose, tra due città che fra l’altro non se la passano benissimo, fra due regioni perfino. Ecco perché, detto dalla Puglia, ildeve fare quel gol in più. L'articoloper non B: proviene da Noi Notizie..

