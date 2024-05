Bari-Ternana - andata playout Serie B | si salvi chi può!

(Di giovedì 16 maggio 2024) Non è stata una stagione positiva per nessuna delle due squadre chiamate a disputare questo doppio confronto che concederà, a entrambe, un’ultima possibilità di rimanere aggrappati al treno permanenza. In centottanta minuti, infatti, queste due società si giocheranno le speranze di cogliere la salvezza rimanendo inB anche nella prossima stagione. Non sarà semplice, ovviamente, per due squadre che hanno fortemente balbettato in questa annata cadetta che ha lasciato, di buono, solo la mancata retrocessione diretta inC. Una delle due, però, non resterà a lungo in questa categoria. Ma chi sono le le due contendenti protagoniste di queste forche caudine? Da una parte c’è ildi Federico Giampaolo che giocherà la prima sfida in casa in virtù del peggior piazzamento in classifica, mentre dalla parte opposta si ergerà la ...

