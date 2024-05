Bari-Ternana 1-1 Calcio serie B | playout

(Di giovedì 16 maggio 2024) Dopo mezzo minuto, traversa del. Al decimo minuto, rigore fallito dalla. È stato l’inizio di una partita molto intensa. Tre pali degli umbri. Al 13? del secondo tempo Nasti, centravanti proveniente dalle giovanili del Milan, ha portato in vantaggio il. Ha replicato la formazione umbra con Pereiro. Fra una settimana a Terni il ritorno. Per salvarsi ilnon dovrà vincere. L'articolo1-1 B: proviene da Noi Notizie..

Bari-Ternana, Breda: “Bravi tutti, ma abbiamo fatto solo metà del lavoro” - bari-ternana, Breda: “Bravi tutti, ma abbiamo fatto solo metà del lavoro” - L'allenatore rossoverde nel dopogara: "Perdere sarebbe stata una ingiustizia, ma ne abbiamo subite tante: Gara di personalità" ...

Pareggia la Ternana a Bari, al san Nicola finisce 1-1 - Pareggia la Ternana a Bari, al san Nicola finisce 1-1 - Finisce con un pareggio l'andata dei playout di Serie B tra Bari e Ternana. 1-1 in un infuocato san Nicola. Le Fere sprecano nel primo tempo sbagliando un rigore con Casasola e prendendo due pali. E' ...

Play Out Serie B: Bari-Ternana 1-1, tutto rimandato al ritorno - Play Out Serie B: bari-ternana 1-1, tutto rimandato al ritorno - Termina 1-1 l’andata dei Play Out di Serie B al San Nicola tra Bari e Ternana. La squadra di casa ha subito rischiato grosso con il rigore sbagliato da Casasola che non riesce a sbloccare il match.