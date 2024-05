Bad Boys | Ride or Die - per le prime reazioni il sequel è fenomenale e meglio di Bad Boys 2

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sono arrivate online leal quarto capitolo della saga action con Will Smith e Martin Lawrence Bador Die, il quarto film della saga d'azione della Sony con Will Smith e Martin Lawrence, ha avuto leproiezioni pubbliche la notte scorsa e come consuetudine lesono già arrivate sui social media. Durante una proiezione per i fan all'AMC di Los Angeles, Smith e Lawrence hanno anche fatto un'apparizione a sorpresa. Ci sono state proiezioni anche ad Atlanta, Chicago, Houston, Miami, New York, Philadelphia e Washington DC. La trama di Bador Die è incentrata sulla corruzione all'interno della polizia di Miami, con il capitano Conrad Howard (Joe ...

Ci siamo quasi: con l'uscita del trailer prende sempre più forma The Boys 4. Mentre i fan già fremono da mesi - e non è bastato Gen V a placarne l'ardore - finalmente Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale della nuova stagione di The Boys . La ...

Ancora prima dell'arrivo della quarta, lo streamer si è portato avanti rinnova ndo la serie per un'ulteriore Stagione Quando manca ancora un mese al debutto della Stagione 4 di The Boys , Prime Video ha annunciato il rinnovo per la quinta Stagione ...

The Boys, iniziate le riprese di Gen V 2: le prime foto dal set - The boys, iniziate le riprese di Gen V 2: le prime foto dal set - I fan di Gen V possono esultare: sono infatti arrivate le prime foto dal set dello spin off di The boys a testimonianza dell’inizio delle riprese della seconda stagione dedicata ai giovani supereroi ...

