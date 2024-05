Aziende truffate a centinaia Nove in cella fra Liguria e Lombardia

(Di giovedì 16 maggio 2024) Negli ultimi 12 mesi hanno truffatodi, causando perdite per diversi milioni di euro. Così 9 persone, italiane e di età compresa fra i 34 e i 73 anni, sono finite in manette nell’ambito di un’operazione condotta su tutto il territorio nazionale dai carabinieri del comando provinciale di Savona. L’ipotesi di reato è associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di truffe plurime ai danni di, ricettazione e bancarotta fraudolenta. Secondo quanto emerso dalle indagini, dopo essere subentrati come amministratori e soci in almeno 9non più operative e rilevate a prezzi modici, gli indagati trasformavano l’oggetto societario, includendo la rivendita di vari prodotti (dall’edilizia agli alimentari all’hi-tech). Venivano depositati bilanci falsi, che rendevano le società ...

