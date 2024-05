Avvocato Corte Ue | annullare decisione Bce contro Berlusconi

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 mag. (askanews) – L’generale delladi giustizia europa Manuel Campos Sanchez-Bordona ha chiesto al tribunale dilacon la quale la Bce nel 2016 si era opposta all’acquisizione della partecipazione qualificata da parte di Silvioe della Fininvest in Banca Mediolanum. Si tratta di una lunga vicenda. A ottobre 2014 la Banca d’Italia aveva ritenuto chenon soddisfacesse più il requisito di onorabilità richiesto dal decreto ministeriale 144/1998, per effetto della condanna definitiva per il reato di frode fiscale a seguito di una sentenza di Cassazione di agosto 2013. Pertanto la Banca d’Italia aveva, da un lato, ordinato la sospensione dei diritti di voto dei ricorrenti e la cessione delle loro partecipazioni eccedenti ...

