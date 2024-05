Avvocati Napoli - rinnovati gli organi della Camera Arbitrale

«Signora, suo figlio ha causato un incidente stradale. i carabinieri lo hanno fermato e attualmente si trova in tribunale. Io sono l?avvocato che deve difenderlo ma servono soldi»....

Le tre persone arrestate a Napoli si spacciavano per Finti avvocati e carabinieri per truffare gli anziani, ma nell’ultima occasione si sono trovati alla porta i militari veri. Finti avvocati e Finti carabinieri insieme per truffare anziani. E’ ...