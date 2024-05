Sul raccordo autostradale Siena-Firenze ( Autopalio ) sono in corso i lavori di manutenzione programmata avviati dall'Anas per la riqualificazione dell'infrastruttura e tra questi, riporta una nota, proseguono gli interventi di risanamento dei ...

Sono in corso i lavori di manutenzione sul raccordo autostradale Siena-Firenze ( Autopalio ) avviati dall'Anas per la riqualificazione dell'infrastruttura oltre agli interventi di risanamento dei cavalcavia L'articolo Autopalio , raccordo ...

Autopalio: tir in fiamme, lunghe code. Riaperta corsia verso Firenze - autopalio: tir in fiamme, lunghe code. Riaperta corsia verso firenze - SIENA – Traffico paralizzato nel primo pomeriggio di oggi, 16 maggio 2024, sul raccordo autostradale Siena firenze a causa di un camion che ha preso fuoco. E’ stata riaperta alle 17 la carreggiata in ...

Camion in fiamme sulla Siena-Firenze - Camion in fiamme sulla Siena-firenze - Momenti di paura sul raccordo autostradale Siena-firenze. Un mezzo pesante infatti ha preso fuoco - sembrerebbe a causa di un problema al motore - tra Poggibonsi e San Donato, chiudendo il tratto al ...

Camion in fiamme sulla Firenze-Siena: chiusa la carreggiata in direzione Firenze - Camion in fiamme sulla firenze-Siena: chiusa la carreggiata in direzione firenze - Camion in fiamme sull'autopalio. Sul raccordo autostradale Siena-firenze è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione firenze a causa di un veicolo incendiato tra Poggibonsi e San Donato. Il ...