Autista sbanda a 160 km h - la Tesla vola contro un edificio | tre morti

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tre uominisul colpo e altri tre sono rimasti in gravi condizioni dopo lo schianto di una macchinaun, fortunatamente vuoto. Siamo a Pasadena. Unache stava viaggiando a 160 km/h, hato e colpito un marciapiede, “prendendo il volo” e schiantandosiuna casa. I video di sorveglianza hanno ripreso tutta la sequenza di immagini, che è stata utile alla polizia per ricostruire i fatti. Erano quasi le 3 del mattino della notte tra sabato 11 e domenica 12 maggio, quando unamodel 3 stava viaggiando a tutta velocità dopo essere passata con il semaforo rosso. L’auto hato colpendo un marciapiede e la macchina è cometa in aria: prima colpito un palo della luce e poi una casa vuota a 30 ...

Si fa più feroce la battaglia sull’auto elettrica. La statunitense Tesla ha deciso di tagliare i prezzi delle auto in Cina come risposta alle offerte presenti sui listini di produttori locali come Byd o la più piccola Xiaomi. La Model 3 rinnovata ...

Una Tesla si è schianta ta contro il muro di un ristorante a Brescia nella notte trail 28 e il 29 aprile. Due ragazzi sono rimasti feriti in modo grave e sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.Continua a leggere

Tesla, FSD non convince: il 98% di chi l'ha provato non intende acquistarlo, troppo caro - tesla, FSD non convince: il 98% di chi l'ha provato non intende acquistarlo, troppo caro - tesla ha da poco fatto uscire il suo sistema Full Self Driving dalla fase Beta, quasi nessuno però lo acquista, soprattutto chi lo ha già ...

Ha regalato una mini Tesla da 1500 dollari al nipote: così la mamma di Kim Kardashian fa infuriare i commentatori - Ha regalato una mini tesla da 1500 dollari al nipote: così la mamma di Kim Kardashian fa infuriare i commentatori - In occasione del compleanno del nipotino, Kris Jenner, la mamma di Kim Kardashian, ha voluto sorprendere il piccolo con un regalo unico. Il 9 maggio, Psalm Kardashian ha compiuto 5 anni e la nonna si ...

