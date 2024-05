Aurelio De Laurentiis e la napoletanità

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 16 maggio 2024) Chi ci ricorda? Così recita il titolo di una nota rubrica della Settimana Enigmistica, ecco, io per anni, ogni volta che ho provato a ragionare sul Presidente del Napoli,Demi domandavo, come se mi trovassi davanti lo storico settimanale, chi mi ricorda? Ero sicuro che il suo atteggiamento – alcune sfumature bizzarre del carattere, i suoi eccessi, sia rispetto alle decisioni da prendere, sia quelli lessicali – mi dovesse far saltare fuori dal cassetto della memoria qualcuno, ma chi? Poi l’anno scorso, ovvero nel periodo più tranquillo di ADL, quello in cui ha parlato di meno, coincidente non a caso con lo scudetto, si sono aperti i cassetti e sono emerse due figure a me familiari, due persone che non ci sono più, che devo raccontare un minimo perché i fatti sono solo fatti, la narrativa ci aiuta a disporli in modo che siano ...