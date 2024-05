Attentato premier slovacco - Robert Fico in condizioni gravi ma stabili

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – Ledel primo ministro, vittima di un, restano "", ma sono "". Lo ha dichiarato il ministro della DifesaKalinak, secondo quanto riportato dal sito dell'emittente locale Ta3. "I medici sono riusciti azzare le" del primo ministro e "sono in corso ulteriori azioni per

Il primo ministro slovacco Robert Fico non è più in pericolo di vita. Lo ha detto il vice primo ministro Tomas Taraba alla Bbc, spiegando che l'intervento chirurgico di Fico è andato "bene". "Credo che alla fine sopravviverà", ha aggiunto. Fico è ...

“Il primo ministro slovacco Robert Fico non è più in pericolo di vita , salvo complicazioni, dopo che l’intervento chiururgico a cui è stato sottoposto è andato bene”, ha dichiarato il 16 maggio alla Bbc il vicepremier Tomáš Taraba. Leggi

Allarme attentati piomba su Elezioni europee - Allarme attentati piomba su Elezioni europee - (Teleborsa) - Si alza l'asticella della tensione in vista delle Europee in scia all'attentato al premier slovacco robert Fico: al di là dell'esito delle indagini delle autorità di Bratislava, quanto ...

'Le condizioni di Fico stabilizzate ma ancora gravi' - 'Le condizioni di Fico stabilizzate ma ancora gravi' - Le condizioni del premier slovacco robert Fico dopo l'intervento chirurgico si sono stabilizzate ma sono ancora gravi: lo ha annunciato il ministro della Difesa robert Kalinak, come riporta l'agenzia ...

Slovacchia, il primo ministro Robert Fico è “grave ma in condizioni stabili” - Slovacchia, il primo ministro robert Fico è “grave ma in condizioni stabili” - Il vicepremier slovacco, Tomas Taraba, ha rassicurato che la vita del primo ministro robert Fico non è in pericolo dopo l’attentato di ieri. In un’intervista alla Bbc, Taraba ha affermato che è ...