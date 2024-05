Attentato premier slovacco - Robert Fico in condizioni gravi ma stabili

Slovacchia , il primo ministro Robert Fico è “grave ma in condizioni stabili” Il vicepremier slovacco, Tomas Taraba, ha rassicurato che la vita del primo ministro Robert Fico non è in pericolo dopo l’attentato di ieri. In un’intervista alla Bbc, ...

