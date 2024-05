Attentato a Robert Fico | È in terapia intensiva - decisive le prossime 24 ore

(Di giovedì 16 maggio 2024) L’, ecco come sta il premier slovacco. Chi è l’re I media sloveni hanno diffuso il contenuto dei documenti di ammissione in ospedale del premier slovacco, che ieri ha subito unmentre stava incontrando la folla. Secondo quanto si apprende, il premier slovacco ha subito una ferita all’addome, nell’epigastrio e all’altezza dell’ipocondrio destro (dove si trova il fegato), ma nessun danno allo scheletro. Risultano altre due ferite – una all’avambraccio e una all’alluce – ma superficiali.«è attualmente ine ha davanti a sé 24 ore. Le sue condizioni sono stabili ma molto serie», ha detto la direttrice dell’ospedale universitario di Banska ...

È un fatto gravissimo: hanno sparato a Robert Fico , premier slovacco disallineato rispetto all'ordine liberal-atlantista. I video della scena mostrano il premier colpito da arma da fuoco e subito portato in ospedale. Robert Fico è in fin di vita. ...

Fico non è in pericolo di vita. Il premier slovacco operato - fico non è in pericolo di vita. Il premier slovacco operato - AGI - La vita del primo ministro slovacco Robert fico non è in pericolo dopo l'attentato. Questa l'opinione espressa dal vicepremier e ministro dell'ambiente, Tomas Taraba in un'intervista alla Bbc.

Slovacchia, il primo ministro Robert Fico è “grave ma in condizioni stabili” - Slovacchia, il primo ministro Robert fico è “grave ma in condizioni stabili” - Il vicepremier slovacco, Tomas Taraba, ha rassicurato che la vita del primo ministro Robert fico non è in pericolo dopo l’attentato di ieri. In un’intervista alla Bbc, Taraba ha affermato che è ...

SLOVACCHIA - Il vice-premier Taraba: "Fico non è più in pericolo di vita" - SLOVACCHIA - Il vice-premier Taraba: "fico non è più in pericolo di vita" - Il primo ministro slovacco Robert fico non è più in pericolo di vita. Lo ha detto il vice-premier Tomas Taraba alla Bbc, spiegando che l'intervento chirurgico di fico è "andato bene: credo che alla fi ...