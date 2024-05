Atletica - pioggia di record a Savona | Doss - Fabbri e Furlani riscrivono i primati italiani

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ci sarebbe da fare una postilla al titolo perché Mattiaha fatto ildel mondo U20, non solo quello italiano. Sta di fatto che il pomeriggio diieri è stato veramente magico. Prima Zaynabo ha corso per due volte sotto ilitaliano con un 11?12, nonostante la, e poi un 11?02 in finale. Barriera degli 11 dunque quasi abbattuta e ora si sogna veramente in grande, perché correre così forte può voler dire essere lì lì per una finale Olimpica. Poi poco dopo Leonardi, forse inconsciamente caricato dall’azzurra, scaglia l’attrezzo a quota 22.95: caduto ildi Andrei e oltretutto è il quinto lancio più lungo della storia mondiale del getto del peso. Infine il ‘piccolino di casa’ che piccolo non è ha fatto ...