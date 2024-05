Atletica | a Montreuil Luca Sito vince nei 400 metri - season best in 45 35

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 16 maggio 2024) Prosegue la crescita di. Nel meeting di, in Francia, l’azzurronei 400con ildi 45.35. Alle sue spalle Biron (45.45) e Haydock-Wilson (45.76). Il 21enne riesce a togliere tre decimi esatti al 45.65 di un mese fa a Firenze. Il portacolori del Cus Pro Patria Milano di recente ha conquistato la qualificazione olimpica con la 4×400 alle World Relays di Nassau correndo in prima frazione. “Un po’ me lo aspettavo perché avevo già realizzato più o meno lo stesso tempo nelle due gare alle Bahamas. Sono felice di esserci riuscito stavolta in una prova individuale, ma mi è piaciuto come mi sono approcciato a livello mentale: ho fatto la mia corsa, ho tenuto pagando qualcosa solo negli ultimi. Mi sento al settimo ...