Ater | iniziati lavori demolizione e ricostruzione degli immobili a Primavalle

Montesilvano/elezioni. Fabrizio D’Addazio in Via Rimini: importante attenta sinergia con l’Ater. - Montesilvano/elezioni. Fabrizio D’Addazio in Via Rimini: importante attenta sinergia con l’ater. - All’interno delle palazzine ater ci sono “troppe case murate e non riassegnate”, gli abitanti del quartiere hanno parlato con il candidato civico Sindaco D’Addazio lamentando: “scarsa pulizia dei ...

Riqualificazione delle case Ater, interventi anche a Nettuno e Pomezia - Riqualificazione delle case ater, interventi anche a Nettuno e Pomezia - È stato avviato il progetto “Riprendiamoci i nostri spazi” che, grazie ad un costante lavoro tra Regione Lazio e ater provincia di Roma, ...

Dirigenti licenziati, l’Ater di Frosinone perde la prima causa contro Paniccia e Montanaro: rischio salasso - Dirigenti licenziati, l’ater di Frosinone perde la prima causa contro Paniccia e Montanaro: rischio salasso - Nicoletta Paniccia non dovrà restituire alcuna somma all’ater. La precedente amministrazione dell’azienda che gestisce l’edilizia pubblica le aveva chiesto la restituzione ...