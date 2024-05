Atalanta - riparti | Dublino è vicina Gli errori e l’amarezza di Roma sono già il passato

(Di giovedì 16 maggio 2024). Delusione, forse no. Rammarico, certamente, quello sì. L’esce sconfitta dalla quinta finale di Coppa Italia consecutiva, la terza negli ultimi sei anni nel ciclo di Gasperini, la seconda in fila contro la Juventus. Esce a testa alta, tra gli applausi convinti degli oltre ventimila bergamaschi che dopo il triplice fischio finale sistretti intorno al gruppo. Per diversi minuti siguardati negli occhi, sivirtualmente abbracciati, hanno sentito dentro di loro un profondo legame che si è consolidato ancora di più. “Ti amerei anche se vincessi”: uno dei mantra del tifo bergamasco ieri sera all’Olimpico è riecheggiato ancora più forte. Poi c’è il campo. No, sarebbe mentire dire a sé stessi che è stata la solita, quella vista negli ultimi mesi in grado ...

Marten de Roon , capitano dell` Atalanta , ha messo e sta mettendo in apprensione tutto il mondo nerazzurro: è infatti uscito per infortunio al...

Marten De Roon , centrocampista dell’ Atalanta , è uscito in LACRIME durante la finale di Coppa Italia contro la Juventus Durante la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus , Marten De Roon è uscito in LACRIME per infortunio . Presumibilmente è ...

L'Atalanta ha perso la prima finale e arriva a Lecce senza tre pedine fondamentali - L'atalanta ha perso la prima finale e arriva a Lecce senza tre pedine fondamentali - Ieri sera i bergamaschi sono usciti sconfitti dal confronto contro la Juventus, pur giocando una buona partita. Il gol incassato dopo 4 minuti di gioco ha condizionato fortemente la partita di Toloi e ...

Atalanta-Juventus 0-1, le pagelle di Serina. Si salvano solo Ederson e Lookman. Hien in seria difficoltà - atalanta-Juventus 0-1, le pagelle di Serina. Si salvano solo Ederson e Lookman. Hien in seria difficoltà - Prova anche a salire esce Hien ed entra lui a fare il braccetto a sinistra, si spinge anche in avanti, ma con poco costrutto.

Atalanta-Juventus 0-1: Vlahovic in apertura, la Juventus vince la 15a Coppa Italia - atalanta-Juventus 0-1: Vlahovic in apertura, la Juventus vince la 15a Coppa Italia - COPPA ITALIA - Un gol di Vlahovic dopo 4 minuti basta alla Juventus per vincere la 15a Coppa Italia della sua storia. L'atalanta cade di misura 1-0 e si arrende ...