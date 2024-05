Assassin’s Creed Shadows esce a novembre - primo trailer

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – Ubisoft e Ubisoft Quebec hanno annunciato ufficialmente il lancio di, in uscita il 15per PlayStation 5, Xbox Series e PC. Il prezzo di lancio è di 69,99 euro, con la possibilità di preordinare il gioco già da ora. I giocatori che effettuano il preordine riceveranno una missione bonus L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3 Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch Tifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivolta Paramount+ mette le Tartarughe Ninja sulla maglia dell’Inter Windows 11 aggiornamento Moment ...

