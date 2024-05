Ascolti tv ieri - mercoledì 15 maggio 2024 | A Royal Runway Romance 12 - Atalanta-Juventus 33 -%, Chi l’ha visto 9 -6%, Radio Italia Live 2 9% | Dati Auditel

(Di giovedì 16 maggio 2024)tv di15: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “” contro ““. Chi ha vinto la sfida relativa aglitv disera,15? Ecco tutti idella prima serata con unare attenzione rivolta a quelli deiri canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.tvsera:vs ...

Gli Ascolti tv di ieri mercoledì 15 maggio 2024 hanno registrato per il film Il Bodyguard e la Principessa su Rai1 .000 spettatori, % di share. Su Rai3 Chi l'ha Visto? ha conquistato 1.740.000 spettatori, share del 9.6%, mentre su Canale 5 Coppa ...

Beautiful, anticipazioni oggi 16 maggio: Brooke vuole vederci chiaro - Beautiful, anticipazioni oggi 16 maggio: Brooke vuole vederci chiaro - Anticipazioni Beautiful in onda il 16 maggio: Brooke e Katie non capiscono cosa stia succedendo Che Beautiful sia una delle soap opera più ...

Chiambretti torna a casa: “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” il suo nuovo show su Rai 3 - Chiambretti torna a casa: “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” il suo nuovo show su Rai 3 - Con il suo comedy show, Chiambretti ha conquistato la prima serata di Rai 3, con ottimi ascolti e grande soddisfazione e riscontro da parte della critica. La poliedrica artista Melanie Francesca non è ...

Ascolti tv del 15 maggio, la finale di Coppa Italia non ha rivali - ascolti tv del 15 maggio, la finale di Coppa Italia non ha rivali - ascolti tv tutti focalizzati sulla finale di Coppa Italia ... Ancora scossa per il ritrovamento delle microspie a casa sua, Piera maggio continua a cercare Denise e dice: “Con il mio avvocato Giacomo ...