Ascolti tv - i dati del 15 maggio 2024

(Di giovedì 16 maggio 2024) Bene la finale di Coppa Italia Nella serata di ieri, mercoledì 15, su Rai Uno, Il Bodyguard e la Principessa ha conquistato 12% di share. Su Canale5 la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus porta a casa 7.176.000 spettatori con uno share del 33.8% (primo tempo a 7.074.000 e il 31.8%, secondo tempo a 7.265.000 e il 35.7%). Su Rai2 Delitti in Paradiso si ferma a 979.000 spettatori pari al 5.1% di share (primo episodio a 1.071.000 e il 5%, secondo episodio a 886.000 e il 5.3%). Su Italia1 Il Principe Cerca Moglie coinvolge 1.237.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3, dopo una presentazione (1.208.000 – 5.4%), Chi l’ha Visto? registra 1.740.000 spettatori pari al 9.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 789.000 spettatori (5.2%). Su La7 Vajont segna 564.000 spettatori e il 2.8%. L'articolo proviene da 361 Magazine.

