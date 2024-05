Arrestato il proprietario dei supermercati Aumai - in carcere Chen Wen Xu detto Sandro | come funzionava la maxi-frode da 20 milioni di euro

(Di giovedì 16 maggio 2024) C’è anche ildella catena dishopping» tra i cittadini cinesi colpiti da misure cautelari dalla Guardia di finanza di Monza. Unafiscale da 20dicon un giro labirintico di false fatture dietro cui ci sarebbe una fitta rete di società fittizie.Wen Xu, noto a Brescia» e titolare della nota catena di, è statoe portato in. Iche hanno punti vendita in tutta Italia non sono stati oggetto di sequestro e continuano la loro attività. Ai domiciliari una manager, mentre altri tre collaboratori sono stati raggiunti dalla misura dell’interdizione all’attività di ...

