Arrampicata sportiva - Olimpic Qualifier Series | Camilla Moroni brilla nelle qualifiche Boulder a Shanghai

(Di giovedì 16 maggio 2024), dove sono in corso di svolgimento le Olympicdi, il primo dei due eventi di qualifica utili per ottenere il pass per Parigi 2024. Nella– i cui risultati si sommeranno con quelli del Lead per determinare la top 20 di combinatisti per genere che potrà accedere alla semifinale – l’azzurra conquista la terza posizione, con il punteggio totale di 99.6 a pari merito con la giapponese Miho Nonaka. Davanti a lei solamente l’ucraina Kazbekova (1°, 99.8) e l’altra giapponese Futaba Ito (2°, 99.7). Sempre al femminile Laura Rogora è ventiduesima con 54.9 punti (con 2 top, 2 zone alte e 3 zone basse, 3-3-4 tentativi), mentre Giorgia Tesio ...

Arrampicata sportiva, a Shanghai sognando Parigi: gare in tutto il weekend - arrampicata sportiva, a Shanghai sognando Parigi: gare in tutto il weekend - Sognando Parigi e non è il titolo di un film, ma la missione della squadra di arrampicata sportiva. Da oggi a domenica il team azzurro FASI sarà in gara a Shanghai per il penultimo slot per i pass per ...

Junko Tabei, la prima donna ad arrivare sulla cima dell'Everest - Junko Tabei, la prima donna ad arrivare sulla cima dell'Everest - Nel Giappone della metà del XX secolo l’arrampicata, come tanti altri sport, era un’area dominata esclusivamente dagli uomini. In questo contesto l'impresa di Junko Tabei, nata il 22 settembre 1939 a ...

Arrampicata sportiva: Tesio e Tomatis a caccia del pass olimpico, il programma delle gare in terra cinese - arrampicata sportiva: Tesio e Tomatis a caccia del pass olimpico, il programma delle gare in terra cinese - Dodici atleti azzurri dell'arrampicata sportiva sono pronti a gareggiare nel primo dei due eventi di qualifica olimpica validi per volare a Parigi 2024. Venerdì 17 alle ore 4.00 partiranno le ...