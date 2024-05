Anziano con la pompa di benzina nel sedere - qual è il distributore IP di Poggio Renatico | sulle mappe inserita l' immagine del video

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ildell'che si infila ladinelnon è stato girato in undi Brescia, bensì nell'IP di, in provincia di Ferrara, Emilia Romagna. Il filmato è diventato virale e mostra un uomo in là con l'età, con indosso un cappellino arancione e con pa