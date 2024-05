ANSA – Juventus contrariata dai gesti di Allegri - ma per ora niente esonero

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ladaidi Massimiliano, in campo con l’atteggiamento nei confronti degli arbitri e con i dirigenti durante la festa, fuori con l’alterco col direttore di Tuttosport e con dei danneggiamenti alle attrezzature dei fotografi: lo apprende l’da ambienti vicini al club bianconero, al contempo però non sarebbe imminente una conclusione anticipata del rapporto tra la società e il tecnico livornese che con la Vecchia Signora ha conquistato 14 trofei. LE ULTIME SULa rottura sembra comunque imminente e se non avverrà in questi giorni sarà ufficiale a fine campionato. E’ inoltre probabile che l’incontro tra l’allenatore e i vertici societari per discutere del futuro venga anticipato, riferisce sempre l’. SportFace.