Annalisa stuzzica i fan e propone una collaborazione a Mahmood VIDEO

Ghali si prende per la prima volta la testa della classifica delle canzoni più trasmesse in radio . Dietro di lui Mahmood e Annalisa .Continua a leggere

Ghali in concerto chiede un minuto di silenzio per la Palestina - Ghali in concerto chiede un minuto di silenzio per la Palestina - Appena salito sul palco Ghali ha chiesto “un minuto di silenzio per tutte le vittime in Palestina” seguito da un lungo applauso. Al termine, ha aggiunto: “ Questo è l'unico silenzio che dobbiamo fare, ...

Dalla pelliccia di Emma alle culotte di Annalisa, i look più originali sul palco di Radio Italia Live - Dalla pelliccia di Emma alle culotte di annalisa, i look più originali sul palco di Radio Italia Live - Al concerto in Piazza del Duomo si sono esibiti alcuni dei nomi più noti della scena musicale attuale che hanno portato il loro stile, non solo in fatto ...

Ieri sera al concerto di Radio Italia Live a Milano, Ghali ha chiesto un minuto di silenzio «per tutte le vittime in Palestina» - Ieri sera al concerto di Radio Italia Live a Milano, Ghali ha chiesto un minuto di silenzio «per tutte le vittime in Palestina» - Si è tenuto ieri sera il concerto di Radio Italia Live in Piazza del Duomo, a Milano a cui hanno partecipato tra gli altri Angelina Mango, mahmood, Gianna Nannini, Geolier, Gazzelle, annalisa. È uno d ...