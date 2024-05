Angelina Mango per la prima volta in europa in autunno con un tour con sei imperdibili date

(Di giovedì 16 maggio 2024) A coronamento di un anno fatto di importanti successi,aggiunge un nuovo tassello al suo percorso musicale scandito da grandi traguardi: insarà per lainincon il suo “European club”, prodotto e organizzato da Live Nation, che la vedrà esibirsi live per seiconcerti nelle città di Monaco, Colonia, Londra, Bruxelles, Parigi e Barcellona.prosegue il suo viaggio verso l’, iniziato con la sua partecipazione ai principali pre-party eurovisivi e che prosegue con l’esperienza a Eurovision Song Contest, dove ha rappresentato l’Italia con “La noia“, con leestive nei festival europei e ...

Già dai suoi esordi all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango è stata in grado di entrare nei cuori degli spettatori per la sua voce incredibile e per la delicatezza con cui esprime i suoi sentimenti servendosi della ...

Nessuno ha potuto scoraggiare i diecimila presenti in Piazza Duomo a Milano per l’evento gratuito Radio Italia Live 2024. La pioggia battente, che ha creato diversi disagi in tutta la città e nell’hinterland, non ha fermato la musica. È stata ...

Eurovision 2024, tensione nel backstage e proteste politiche: tra le proteste anche quelle di Angelina Mango - Eurovision 2024, tensione nel backstage e proteste politiche: tra le proteste anche quelle di angelina mango - La situazione ha evidenziato quanto le tensioni politiche globali possano influenzare anche eventi culturali come l'Eurovision, che si propone di essere un concorso di musica e unità.

Ghali in concerto chiede un minuto di silenzio per la Palestina - Ghali in concerto chiede un minuto di silenzio per la Palestina - Appena salito sul palco Ghali ha chiesto “un minuto di silenzio per tutte le vittime in Palestina” seguito da un lungo applauso. Al termine, ha aggiunto: “ Questo è l'unico silenzio che dobbiamo fare, ...

Angelina Mango, la benedizione del New York Times è giunta - angelina mango, la benedizione del New York Times è giunta - Anche il New York Times dedica un articolo alla performance di angelina mango e si domanda se diventerà una popstar di fama ...