Angelina Mango - il nuovo singolo è Melodram - le date dell’in-store tour

(Di giovedì 16 maggio 2024)a è ildiche anticipa il suo primo album d’inediti pokéa Esce il 24 maggioa (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music), ildiche anticipa il suo primo album d’inediti pokéa, in uscita il 31 maggio e già disponibile in pre-order.a – scritto dalla stessa cantautrice insieme a Federica Abbate, Alessandro La Cava e Nicola Lazzarin e prodotto da E.D.D. e Cripo – è un brano in cui l’elettronica si fonde con una ritmica reggaeton, creando un sound coinvolgente e caratteristico.a èda piccola a casa che balla in ...

A coronamento di un anno fatto di importanti successi, Angelina Mango aggiunge un nuovo tassello al suo percorso musicale scandito da grandi traguardi: in autunno sarà per la prima volta in tour in europa con il suo “European club tour ”, prodotto e ...

La seconda semifinale del l’Eurovision Song Contest 2024 ha visto la nostra Angelina Mango tra le artiste più acclamate alla Malmo Arena, in Svezia. Una canzone molto coinvolgente, una performance strepitosa e un look Etro che spacca: l’italiana non ...

Al Sea Star Festival in Croazia protagoniste Angelina Mango e Victoria dei Maneskin - Al Sea Star Festival in Croazia protagoniste angelina mango e Victoria dei Maneskin - Il festival si svolgerà da giovedì 23 a domenica 26 maggio con in cartellone oltre 80 artisti di livello internazionale come le nostrane Victoria dei Måneskin, angelina mango, l'eroe nazionale Baby ...

"L'unico silenzio da fare è per le vittime in Palestina": Ghali ferma il concerto di Milano per un minuto di silenzio - "L'unico silenzio da fare è per le vittime in Palestina": Ghali ferma il concerto di Milano per un minuto di silenzio - Durante lo spettacolo, si sono alternati sul palco alcuni tra gli artisti più acclamati degli ultimi anni, tra cui la vincitrice del Festival di Sanremo e partecipante all'Eurovision, angelina mango, ...

ANGELINA MANGO “melodrama”, il nuovo singolo esce il 24 maggio - angelina mango “melodrama”, il nuovo singolo esce il 24 maggio - melodrama è il nuovo singolo di angelina mango che anticipa il suo primo album d’inediti “poké melodrama”, in uscita il 31 maggio.