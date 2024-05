AND – Arte - Natura e Didattic - successo per la II edizione del progetto per le scuole

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il 5 giugno, in occasione della Giornata mondiale per l’Ambiente, presso il nuovissimo spazio espositivo La Vaccheria, situato in Via Giovanni l’Eltore, 35 a Roma, farà ritorno per la secondal’iniziativa AND –a, concepita dall’artista Ria Lussi. Questa proposta unisce la divulgazione scientifica alla scoperta del territorio, coniugandoin un contesto educativo innovativo e coinvolgente. In questo ambito, emergono infatti nuove prospettive per un futuro più sostenibile, perfettamente in linea con i 17 obiettivi dell’Agenda 2030, che attecchiscono nelle giovani menti attraverso un approccio creativo e originale che mette al centro sia l’che il rispetto per l’ambiente e la biodiversità. AND – ...