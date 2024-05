Ancora nuova neve - cresce il rischio valanghe sull’arco alpino in Lombardia

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sondrio –ilsull'intero arcodella. Nuovi accumuli, oltre a quelli già registrati, dai 5 si 20 centimetri. “Si segnalano venti in quota moderati o forti dai quadranti meridionali, con tendenza all'indebolimento e alla rotazione da ovest in serata - spiegano gli esperti del Centro regionale nivometeo di Arpacon sede a Bormio -. In valle ventilazione debole dai quadranti orientali su Alpi e Prealpi, debole o moderata sud-occidentale. I nuovi apporti difresca hanno incrementato lo spessore dello strato superficiale di recente formazione. La moderata attività eolica determina rimaneggiamento dellafresca, con conseguente formazione di lastroni soffici”. Ildi caduta ...

