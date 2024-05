Anbi - contro le inondazioni servono i bacini di espansione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) "Gli allagamenti in Lombardia sono l'evidente conferma di quanto sosteniamo da anni: idisono un'assicurazione per la salvaguardia idrogeologica dei centri urbani, come ha dimostrato anche il fiume Seveso; allo stesso tempo, diventano velocemente inadeguati di fronte ad eventi meteo di copiosità finora sconosciuta, come conferma lo stesso Seveso ed i lunghi tempi per realizzare un'opera pubblica, cioè mediamente 11 anni, rischiano di renderla obsoleta ancor prima di essere inaugurata". Lo dichiara in un comunicato Francesco Vincenzi, presidente dell'Associazione nazionale dei consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue (). Le elaborazioni dei dati meteo, condotte dal Centro dati acqua e territorio rurale diLombardia, confermano che in questi primi mesi dell'anno si è ...