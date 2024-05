Amici 23 - un’allieva racconta quello che è successo di notte e la regia non ha mai mostrato nei daytime

Incidente in scooter per il regista Gaetano Di Vaio, ricoverato in gravissime condizioni - Incidente in scooter per il regista Gaetano Di Vaio, ricoverato in gravissime condizioni - Inizia così la struggente lettera di Anna Mideja, madre di Sara Grimaldi, ragazza morta in un incidente stradale sulla statale 96, fra Modugno e Palo del Colle, assieme a due amici. A conclusione ...

Federer, data d’uscita e trailer del docu-film sugli ultimi giorni prima del ritiro - Federer, data d’uscita e trailer del docu-film sugli ultimi giorni prima del ritiro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Federer, data d’uscita e trailer del docu-film sugli ultimi giorni prima del ritiro ...

Amici 2024, tutto quello che c'è da sapere sulla finale - amici 2024, tutto quello che c'è da sapere sulla finale - Sarah, Mida, Petit e Holden sono i quattro cantanti giunti all’appuntamento conclusivo. In attesa della finale, i ragazzi hanno pubblicato gli inediti: Sarah ha lanciato Sexy Magica, Mida ha ...