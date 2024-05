Amici 23 - una sorpresa per Dustin | i genitori e la sorella gemella arrivano dall' Australia per lui! VIDEO

Non bastano talento e dedizione per vincere un reality, che si tratti del Grande Fratello, L’isola dei famosi e soprattutto, anche se sembra strano, Amici 23 e le edizioni a venire. Perché il vincitore ideale è dotato anche di carisma, è un ...

Eccoci giunti ad una nuova puntata del daytime di Amici 23! Che cosa sarà stato mostrato in onda questo pomeriggio, giovedì 16 maggio 2024, su Canale 5? Mancano ormai davvero pochissimi giorni alla finale. Come già accaduto negli scorsi giorni a ...

Amici 23, il dolce incontro di Sarah. Per Dustin una sorpresa d'oltreoceano - amici 23, il dolce incontro di Sarah. Per dustin una sorpresa d'oltreoceano - Durante il daytime di oggi, 16 maggio 2024, del talent show di Canale 5 sono proseguite le sorprese per i finalisti: gli incontri speciali per dustin e Sarah.

Veronica Peparini e Giulia Stabile hanno litigato Finalmente fuori la verità - Veronica Peparini e Giulia Stabile hanno litigato Finalmente fuori la verità - L'ex insegnante chiude le indiscrezioni su Giulia Stabile Per tanto tempo non si è parlato d'altro che di una presunta lite tra l'ex allieva e attuale ...

Amici 23: il momento shock della semifinale, ecco cosa è accaduto! - amici 23: il momento shock della semifinale, ecco cosa è accaduto! - Colpo di scena durante la semifinale di amici 23, andata in onda sabato scorso. Vediamo cosa è successo e chi è stato eliminato.