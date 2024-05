Amici 23 - emozionante sorpresa a Sarah | la cantante riabbraccia tutta la sua famiglia VIDEO

Eccoci giunti ad una nuova puntata del daytime di Amici 23! Che cosa sarà stato mostrato in onda questo pomeriggio, giovedì 16 maggio 2024, su Canale 5? Mancano ormai davvero pochissimi giorni alla finale. Come già accaduto negli scorsi giorni a ...

Ad Amici 23, a pochi giorni dalla finale, Sarah Toscano si è commossa perché ha vissuto uno dei momenti più belli in assoluto. Attendeva tutto questo da ben otto mesi e alla fine inaspettatamente è accaduto qualcosa che non dimenticherà mai. La ...

Amici 23, segnalazione su Holden e Sarah: 'Al bar soli a Capodanno, esiste una foto' - amici 23, segnalazione su Holden e sarah: 'Al bar soli a Capodanno, esiste una foto' - Sui social c'è chi sostiene che i due allievi sarebbero stati immortalati da alcune fan del cantante che però non apprezzerebbero sarah ...

Amici 23, il dolce incontro di Sarah. Per Dustin una sorpresa d'oltreoceano - amici 23, il dolce incontro di sarah. Per Dustin una sorpresa d'oltreoceano - Durante il daytime di oggi, 16 maggio 2024, del talent show di Canale 5 sono proseguite le sorprese per i finalisti: gli incontri speciali per Dustin e sarah.

Amici 23: il momento shock della semifinale, ecco cosa è accaduto! - amici 23: il momento shock della semifinale, ecco cosa è accaduto! - Colpo di scena durante la semifinale di amici 23, andata in onda sabato scorso. Vediamo cosa è successo e chi è stato eliminato.