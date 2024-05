Amadeus e l’ultimo giorno in Rai | con lui la moglie Giovanna Civitillo ma nessun dirigente Rai

(Di giovedì 16 maggio 2024) Si avvicina l’addio dialla Rai. Dopo aver condotto con successo “Unaa Centomila” dall’Arena di Verona e dopo aver partecipato a “Viva Rai2” del sodale Fiorello, il volto di punta di Rai1 ha registrato nei giorni scorsi l’ultima puntata di “Affari Tuoi” segnando l’inizio delle sue vacanze prima dello sbarco da settembre su Nove, canale del gruppo Warner Bros. Discovery. Amedeo Umberto Rita Sebastiani, questo il suo vero nome, nei giorni scorsi ha varcato l’ingresso del Teatro delle Vittorie per registrare la puntata finale del game show che andrà in onda su Rai1 il prossimo 1 giugno. Titolo che quest’anno è letteralmente (ri)esploso ottenendo ascolti superiori ai 6 milioni di spettatori con oltre il 30% di share. Un titolo sul cui futuro si discute non poco, con i vertici Rai convinti sul nome di Stefano De Martino e i dubbi della ...

Dal 2016 allo scorso 14 aprile 2024, per un totale di 61 puntate, ha tenuto compagnia i telespettatori ma adesso il futuro della trasmissione sembra essere compromesso: Indovina Chi Viene a Cena su Rai3 è stato cancellato o meglio non sarebbe ...

Non è un buon momento per la Rai, che deve affrontare una Fuga massiccia dei suoi “pezzi da novanta”. dopo Amadeus tocca a lui? La domanda su quale sarà il destino di uno dei conduttori più amati della Rai è sempre più insistente, e la risposta non ...

Daniele Gatti tra Mozart e Šostakovic con l'Orchestra Rai - Daniele Gatti tra Mozart e Šostakovic con l'Orchestra Rai - Fresco vincitore del “Premio Abbiati” della critica musicale italiana come miglior direttore – assegnatogli per la terza volta nella sua quarantennale carriera – torna sul podio dell’Orchestra Sinfoni ...

Amadeus, cambiamenti in vista: novità nella dieta del conduttore - amadeus, cambiamenti in vista: novità nella dieta del conduttore - amadeus sta affrontando un periodo di cambiamenti nel suo lavoro, che coinvolgono anche la sua dieta. amadeus sta facendo molto parlare di sé per via del suo addio alla Rai. Non si tratta dell’unico a ...

Mercato Nove: ultimatum a Fiorello il “capriccioso”, due motivi per il no a Barbara D’Urso - Mercato Nove: ultimatum a Fiorello il “capriccioso”, due motivi per il no a Barbara D’Urso - Il progetto di uno show con amadeus e l’amico rischia di saltare per i tentennamenti di quest’ultimo: due retroscena sulla trattativa con la conduttrice ...