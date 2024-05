Alluvioni in Brasile - si ferma il campionato | sospese le partite fino al 27 maggio

(Di giovedì 16 maggio 2024) Siilbrasiliano a causa delleche hanno colpito il paese. La Federcalcio brasiliana (Cbf) ha deciso di sospendere due giornate delrao “al 27”, rinviando di fatto l’intera settima e ottava giornata. Lo ha annunciato in un comunicato il presidente, Ednaldo Rodrigues. “Il– ricorda la Cbf – è tragicamente colpito da una tragedia ambientale senza precedenti nella storia, che ha avuto un impatto diretto su milioni di persone nello Stato del Rio Grande do Sul e, di conseguenza, sul calcio giocato in”. L’Internacional e il Gremio, i club della città di Porto Alegre, tra le più colpite dall’alluvione, erano tra i quindici club, su venti, ad aver chiesto lo stop al. ...

